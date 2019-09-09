В краевом избиркоме назвали имена погибших в ДТП членов комиссии

В избирательной комиссии Краснодарского края выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП трех членов поселкового избиркома, а также одного наблюдателя. Сообщается, что среди погибших члены участковой избирательной комиссии № 38-49 Подгорненского сельского поселения Отрадненского района Александр Ахизаров, Татьяна Ахизарова, Анна Осика и работавший на участке наблюдатель Инна Селина.

«Члены избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники аппарата скорбят и выражают соболезнования родным и близким. Светлая память», - говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, смертельная авария произошла в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе Краснодарского края. По предварительным данным регионального ГУ МВД столкнулись два автомобиля. Погибли все пять человек, находившиеся в автомобилях. В настоящее время ведется проверка по факту происшествия, устанавливаются причины ДТП. Вероятно, столкновение произошло во время плохой погоды, дождя и грязи на дорожном полотне.

Василий Хитрых