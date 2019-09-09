Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Смертельная авария произошла в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе Краснодарского края. По предварительным данным регионального ГУ МВД столкнулись два автомобиля. Погибли пять взрослых человек.

В настоящее время ведется проверка по факту происшествия, устанавливаются причины ДТП. Вероятно, столкновение произошло во время плохой погоды, дождя и грязи на дорожном полотне. По данным ТАСС, одна из машин перевозила пасеку. Уточняется также, что в столкновении никто не выжил.

Василий Хитрых