Сбербанк запустил сервис онлайн-доставки продуктов из магазинов

Сбербанк совместно с сервисом доставки Instamart запустил СберМаркет – сервис для покупки продуктов с полок магазинов. С 6 сентября 2019 года СберМаркет начал работать в тестовом режиме в Краснодаре и Ростове-на-Дону.



На этапе пилота СберМаркет позволит заказывать продукты с доставкой на дом из сети оптовых продаж METRO Cash&Carry. Сервис будет работать без наценок – стоимость товара такая же, как и в обычном магазине. Каждую неделю от 1,5 до 2 тысяч товаров сети будут продаваться со скидками до 50%. Первый месяц работы СберМаркет в Краснодаре и Ростове доставка для клиентов будет бесплатной. Доставка осуществляется прямо до дверей клиента за 2 часа.

Обслуживание СберМаркет будет осуществляться специалистами по сборке и доставке сервиса Instamart, успевшего зарекомендовать себя в 13 крупнейших городах России. Заказ можно оформить через сайт https://sbermarket.ru или приложение, где для удобства пользователей будет интегрирован Сбербанк ID – единый вход в сервисы Сбербанка и партнеров СберМаркет будет доставлять товары из METRO не только простым клиентам, но и компаниям и офисам. Для каждого юридического лица будет выделен собственный аккаунт менеджер, который будет отвечать за ведение клиента. Предусмотрены различные возможности оплаты (депозит, банковский перевод, оплата банковской картой онлайн или при получении заказа).

Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости – одна из самых быстрорастущих ниш в электронной коммерции. Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет.

Instamart – сервис доставки продуктов с полок магазинов. Стратегическим партнером компании является торговый центр оптовых продаж сеть METRO Cash&Carry, партнёром компании в 2018 году также стала торговая сеть “Ашан”.

Сегодня сервис Instamart доступен почти для 35% россиян: компания работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Волгограде, Омске и Новосибирске. Бизнес компании быстро растёт – за 2018 год выручка показала троекратный рост, а в 2019 году компания планирует вырасти более, чем в 2,5 раза. Специалисты сервиса помогают 2000 корпоративных клиентов обеспечивать сотрудников продуктами, канцелярскими и хозяйственными товарами. Среди них - Макдональдс, HH.RU, Авито, ЦИАН, Rambler, а также множество других клиентов: кафе, ресторанов, благотворительных организаций и пр. Доставку обеспечивают даже на корабли в открытом море. Корпоративные клиенты сервиса получают собственного менеджера, доставку тяжелых и крупногабаритных заказов точно в срок. Например, самый тяжелый заказ, который доставил Instamart клиенту - 4 тонны.