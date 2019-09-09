Петербургский омбудсмен заявил, что выборная система в городе «окончательно дискредитирована»

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов прокомментировал итоги выборов в городе, заявив, что «система выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты и губернаторы Санкт-Петербурга окончательно дискредитирована». Причем, по мнению господина Шишлова, относится это «и к муниципальному фильтру, и к существующему порядку сбора подписей». По этому поводу омбудсмен направил обращение на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой и главы петербургского Горизбиркома Виктора Миненко с просьбой принять меры для предотвращения возможных фальсификаций при подсчете голосов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

По словам Александра Шишлова, худшие опасения (которые высказывали общественные организации, в частности, "Наблюдатели Петербурга", "Голос") «не только подтвердились, но и были превзойдены в ходе избирательной кампании». «К сожалению, в избирательной системе Санкт-Петербурга работает много людей, которые уже не раз были уличены в нарушении избирательных прав, причем с подтверждением соответствующими решениями вышестоящих комиссий, и судебными решениями»,— отметил, в частности, он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов в Петербурге из-за большого количества нерассмотренных жалоб.