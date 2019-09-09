ФАС не поддержала предложение Дерипаски забрать часть полномочий у ЦБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не планирует забирать часть полномочий у Банка России, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев. С такой идеей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Бизнесмен заявил, что превращение ЦБ в «мегарегулятора» не оправдало себя. За последние шесть лет не произошло экономического роста, за который отвечал регулятор. Олег Дерипаска предложил реформировать кредитно-денежную политику и структуры финансового рынка. По его словам, следить за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы ФАС.

«Я думаю, он в глубокой полемике это сказал. Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором. Мы никогда не посягали на это»,— сказал журналистам господин Артемьев (цитата по «РИА Новости»).

Он также обратил внимание на то, что ЦБ — это конституционный орган и бизнесмен, вероятно, в дальнейшем пояснит, «как он это себе представляет». «Мы об этом не только не думаем, но даже в данном случае не пытаемся ничего делать»,— добавил глава ФАС.