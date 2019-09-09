Первое место снова за «МегаФоном»: итоги 11-й регаты серии вечерних регат Коммерсантъ

Команда «Мегафон 1» со шкипером Виктором Щулькиным победила во второй раз подряд, на втором месте финишировала команда «Гамма Тим» с Глебом Чижиком на руле, бронза — у команды «Мегафон 2» под управлением Дмитрия Орлова.
Напомним, серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.
По-летнему теплая погода, легкий ветерок, яркий закат, дружеская атмосфера и, конечно, захватывающие гонки — 11-я регата прошла в лучших традициях серии. Удача снова оказалась на стороне компании «Мега-Фон»: обе команды оказались на пьедестале, заняв первое и третье места. Серебро же досталось команде «Гамма Тим».
Видео предоставлено организаторами
Людмила Чехова, директор по связям с общественностью Северо-западного филиала компании «МегаФон»: «Действительно редкий случай: я все лето занималась организацией, приглашала наших гостей, провожала их и встречала на причале, а сегодня мне удалось поучаствовать — и, оказывается, это очень круто. Я поняла, почему люди в таком восторге возвращались на берег: виды очень красивые, особенно когда стало темно и зажглись огни. “Лахта-центр”, мосты ЗСД — это потрясающе!»
Результаты регаты:
1 место — команда «Мегафон 1»
Виктор Щулькин (шкипер)
Наталья Серебряная
Людмила Чехова
Оксана Боровкова
Дмитрий Боровков
Алексей Кириченко
2 место — команда «Гамма Тим»
Глеб Чижик (шкипер)
Анна Красковская
Андрей Кришталь
Анна Калугина
Вячеслав Красковский
3 место — команда «Мегафон 2»
Дмитрий Орлов (шкипер)
Максим Сафаров
Дмитрий Делинский
Влад Скобелев
Алексей Кириченко
4 место — команда «Вольво Фэмэли»
Константин Сенченко (шкипер)
Максим Мартыненко
Павел Шапочкин
Павел Райлян
Никита Мосичев
5 место — команда «Газпром»
Марина Таран (шкипер)
Анатолий Шустров
Вадим Снегирь
Ирина Снегирь
Полина Кондратьева
6 место — команда «Коммерсантъ»
Дарья Боровкова (шкипер)
Анастасия Груздева
Константин Павшуков
Анна Кникст
7 место — команда Максима Синюкова
Максим Синюков (шкипер)
Константин Захаров
Даниил Зиновьев
Сергей Минев
Напоминаем, что регаты проходят в Яхт-клубе каждый четверг. Последняя регата в этом сезоне состоится 12 сентября. Ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, Береговая ул., 19А), начало, как обычно, в 19:00!
Ваши заявки на участие оставляйте по телефону: +7 (812) 324-22-55,
или отправляйте на почту: kommersant@yacht-club-spb.ru
Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.
Опыта хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказывает новичкам об особенностях управления, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.
Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер: «МегаФон», технический партнер — компания «М-марин».