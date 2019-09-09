Первое место снова за «МегаФоном»: итоги 11-й регаты серии вечерних регат Коммерсантъ Предпоследняя, 11-я вечерняя регата серии «Коммерсантъ»-2019 стала одной из самых массовых в этом сезоне: в гонках приняли участие семь экипажей.

Команда «Мегафон 1» со шкипером Виктором Щулькиным победила во второй раз подряд, на втором месте финишировала команда «Гамма Тим» с Глебом Чижиком на руле, бронза — у команды «Мегафон 2» под управлением Дмитрия Орлова.

Напомним, серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.

По-летнему теплая погода, легкий ветерок, яркий закат, дружеская атмосфера и, конечно, захватывающие гонки — 11-я регата прошла в лучших традициях серии. Удача снова оказалась на стороне компании «Мега-Фон»: обе команды оказались на пьедестале, заняв первое и третье места. Серебро же досталось команде «Гамма Тим».

Видео предоставлено организаторами

Людмила Чехова, директор по связям с общественностью Северо-западного филиала компании «МегаФон»: «Действительно редкий случай: я все лето занималась организацией, приглашала наших гостей, провожала их и встречала на причале, а сегодня мне удалось поучаствовать — и, оказывается, это очень круто. Я поняла, почему люди в таком восторге возвращались на берег: виды очень красивые, особенно когда стало темно и зажглись огни. “Лахта-центр”, мосты ЗСД — это потрясающе!»

Результаты регаты:

1 место — команда «Мегафон 1»

Виктор Щулькин (шкипер)

Наталья Серебряная

Людмила Чехова

Оксана Боровкова

Дмитрий Боровков

Алексей Кириченко

2 место — команда «Гамма Тим»

Глеб Чижик (шкипер)

Анна Красковская

Андрей Кришталь

Анна Калугина

Вячеслав Красковский

3 место — команда «Мегафон 2»

Дмитрий Орлов (шкипер)

Максим Сафаров

Дмитрий Делинский

Влад Скобелев

Алексей Кириченко

4 место — команда «Вольво Фэмэли»

Константин Сенченко (шкипер)

Максим Мартыненко

Павел Шапочкин

Павел Райлян

Никита Мосичев

5 место — команда «Газпром»

Марина Таран (шкипер)

Анатолий Шустров

Вадим Снегирь

Ирина Снегирь

Полина Кондратьева

6 место — команда «Коммерсантъ»

Дарья Боровкова (шкипер)

Анастасия Груздева

Константин Павшуков

Анна Кникст

7 место — команда Максима Синюкова

Максим Синюков (шкипер)

Константин Захаров

Даниил Зиновьев

Сергей Минев

Напоминаем, что регаты проходят в Яхт-клубе каждый четверг. Последняя регата в этом сезоне состоится 12 сентября. Ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, Береговая ул., 19А), начало, как обычно, в 19:00!

Ваши заявки на участие оставляйте по телефону: +7 (812) 324-22-55,

или отправляйте на почту: kommersant@yacht-club-spb.ru

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыта хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказывает новичкам об особенностях управления, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер: «МегаФон», технический партнер — компания «М-марин».