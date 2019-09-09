Смокинг Мо

Ральф Лорен последователен: вслед за магазином кофе и кафе Ralph`s в его вселенной закономерно появился Ralph`s Club. Свою новую коллекцию сезона осень-2019 американский классик продемонстрировал в интерьерах дорогого клуба в духе фильма «Клуб Коттон» Фрэнсиса Форда Кополлы с той лишь разницей, что в смокинги Лорен нарядил женщин.

Ночная жизнь Нью-Йорка 1930-х годов славилась не только разборками итальянских мафиози. В эпоху экономического кризиса в клубах с гениальной джазовой музыкой и особой атмосферой быстрых денег, судя по хронике и фильмам тех лет, собирались мужчины в смокингах и красивые женщины в вечерних нарядах. Романтизированный взгляд на то время и его героев представил классик американской модной индустрии Ральф Лорен. Однако в смокингах в соответствии с современной повесткой дизайнер вывел женщин. Это идеальный выбор для вечернего выхода на все времена, стиль которого мжно назвать «клаб-шик». «Мне всегда нравилось, как женщина выглядит в смокинге, с моей первой коллекции до сих пор»,— сказал перед показом Ральф Лорен.

Классическая черно-белая палитра смокингов перемежалась с клубными пиджаками ярких оттенков: аметиста, малинового, сапфирового синего и желтого. Максимально респектабельные ткани подчеркивают статус обладательницы: атлас, бархат, ламе, пайетки, кашемир, но мех искусственный, как и приличествует ситуации в 2019 году.

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Открыла показ Джиджи Хадид в белой рубашке, поясе-кушаке, крупном черном галстуке-бабочке и серебряном пальто. Ее сестра Белла Хадид продемонстрировала эффектное бордовое вечернее платья из шелка и пайеток с драпировкой в духе концертных нарядов джазовых див. В показе приняли участие самые известные модели современности: Аня Рубик, Тэйлор Хилл, Джоан Смоллс, Адут Акеч и другие.

Елена Кравцун