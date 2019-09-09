Алкомаркеты проверят возраст по приложению

Россиянам при покупке алкоголя разрешат предъявлять смартфон с приложением, которое синхронизировано с порталом «Госуслуг». Об этом в интервью «Известиям» сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, в следующем году эта функция в столице заработает в рамках эксперимента по внедрению так называемых электронных паспортов.

Готовы ли продавцы внедрять новую систему? Затраты на нее еще только предстоит оценить, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Я не слышал, чтобы такого рода проекты были кем-то реализованы в пилотном режиме. Вряд ли кто-то из сетей оценивал такую перспективу, ведь технически пока даже возможности считывать информацию с устройства нет.

Для этого должно быть соответствующее программное обеспечение, дополнительные инвестиции.

Тем же продуктовым сетям это в целом интересно, с учетом того что табачная и алкогольная продукция занимает заметную долю в обороте компании. Вопрос возраста покупателя стоит достаточно остро».

Магазины, скорее всего, увеличат продажи, если покупатели будут предоставлять электронные паспорта через смартфон, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Если речь идет о полной проверке и при покупке алкоголя и табака нужно будет обязательно подтвердить возраст, то, конечно, это может немножко замедлить процесс, потому что нужно будет дополнительно считывать код. Если же такое будет происходить только в том случае, если у кассира есть определенные сомнения, то это будет гораздо удобнее. Этот вариант идентификации будет для ритейлеров даже комфортнее. По большому счету не надо смотреть паспорт, не надо ничего вертеть. Показал смартфон, считал код — и все».

Вице-премьер Максим Акимов уточнил, что во время эксперимента с проверкой документов в магазинах через смартфон можно будет понять, насколько система защищена от взломов. Если такой способ внедрить повсеместно, то у мошенников появится больше возможностей получить данные чужих паспортов, уверен директор департамента информационной безопасности «Национальной инжиниринговой корпорации» Лука Сафонов: «Я думаю, всех обяжут проходить лицензирование, даже мелкие магазины. Если эту систему внедрят везде, естественно, информация будет продаваться и ходить направо и налево.

Скорее всего, можно будет сформировать базу данных с историей покупок человека, чтобы передавать ее в кадровые агентства.

Если человек покупает много алкоголя, то, вероятно, он выпивает, из чего делаются соответствующие выводы. Кроме того, можно будет посмотреть, какой алкоголь человек покупает. На основании этих данных будет понятно, обеспеченный он или нет, можно на него как-то воздействовать или нет».

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В июле ВЦИОМ со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что большинство россиян не хочет оформлять электронные паспорта, поскольку считает их недостаточно надежными.

Владимир Расулов