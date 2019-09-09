Компания GLT купит около 2 тыс. тягачей КамАЗ нового поколения

Транспортная компания GLT и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о развитии парка тягачей нового поколения К5 и приобретении техники. Согласно документу, до 2021 года GLT приобретет порядка 2 тыс. тягачей у набережночелнинского автоконцерна, говорится в сообщении предприятия.

Цель покупки – развитие собственного парка грузового транспорта GLT. По словам президента транспортной компании Василия Горбунова, численность их автопарка составляет свыше 1,2 тыс. автопоездов, а основную долю тягачей и шторных полуприцепов составляют машины КамАЗ.

Ранее сообщалось, что поставкой шин для грузовиков КамАЗ-54901 пятого поколения займется компания Michelin.

"Ъ-Казань"