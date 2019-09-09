10 сентября, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Главу челябинского управления СКР перевели в Башкирию

Бывший руководитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Денис Чернятьев назначен главой башкирского управления СКР. Об этом «Ъ-Уфа» стало известно из информированных источников. Указ о назначении подписан Владимиром Путиным 7 сентября.

Денис Чернятьев руководил челябинским управлением СКР с 2013 года. До этого он был первым замруководителя СУ СКР по Тюменской области. С 2011 по 2013 год возглавлял курганское управление СКР.

Кто будет исполнять обязанности главы челябинского СКР, неизвестно. В пресс-службе ведомства ситуацию с переводом руководителя в Башкирию не комментируют.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя