Главу челябинского управления СКР перевели в Башкирию

Бывший руководитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Денис Чернятьев назначен главой башкирского управления СКР. Об этом «Ъ-Уфа» стало известно из информированных источников. Указ о назначении подписан Владимиром Путиным 7 сентября.

Денис Чернятьев руководил челябинским управлением СКР с 2013 года. До этого он был первым замруководителя СУ СКР по Тюменской области. С 2011 по 2013 год возглавлял курганское управление СКР.

Кто будет исполнять обязанности главы челябинского СКР, неизвестно. В пресс-службе ведомства ситуацию с переводом руководителя в Башкирию не комментируют.