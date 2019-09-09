Башкирское управление СКР возглавил Денис Чернятьев

Башкирское управление Следственного комитета РФ возглавил Денис Чернятьев. Указ об этом подписан Владимиром Путиным 7 сентября, сообщил информированный источник "Ъ-Уфа". С декабря 2013 года генерал-лейтенант юстиции Чернятьев руководил челябинским управлением СКР.

Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. Сын судьи Николая Чернятьева. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1996 года служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года работал первым замруководителя СУ СКР по Тюменской области. В 2011 году возглавил курганское управление СКР, в декабре 2013-го — челябинское.

С начала года обязанности главы СУ СКР по Башкирии исполнял Валерий Липский, переведенный в Уфу из Подмосковья: с 2017 года он руководил следственным отделом ГСУ СКР по Мытищам. Валерий Липский пока продолжит работу в Уфе в должности заместителя главы управления, отметил собеседник.

Ирина Самойлова