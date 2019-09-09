Премьер Армении призвал разблокировать дорогу к золотому руднику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сегодня, 9 сентября, призвал жителей курорта Джермук разблокировать дороги, ведущие к Амулсарскому золотоносному руднику. «У нас нет на данный момент никаких правовых оснований для запрета деятельности Амулсарского рудника»,— заявил Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Амулсар является вторым по величине золотоносным месторождением в Армении и самым крупным иностранным инвестиционным проектом в истории республики. При этом он расположен рядом с курортом Джермук, известным своей минеральной водой. Жители города, а также экологи, блокирующие с июня прошлого года дороги к месторождению, считают, что эксплуатация рудника, в частности применение цианидов, содержит риски для озера Севан и Джермука.

По словам премьера, компания заверила, что разработка рудника будет вестись по самым высоким экологическим стандартам. «Обещают, что не будет никакого воздействия на окружающую среду, кроме территории самого рудника»,— заметил он. При этом глава правительства пообещал, что власти будут в ежедневном режиме проводить мониторинг эксплуатации рудника и если будут выявлены какие-либо нарушения, то работа рудника будет остановлена, а компания Lydian, занимающаяся его разработкой,— лишена лицензии.

Известно, что после своего визита в Джермук в конце августа премьер-министр всерьез занялся проблемой Амулсара. Он провел по ней несколько совещаний в правительстве, обсудил с членами парламентской фракции правящего блока «Мой шаг», побеседовал с представителями общественности Джермука, а также встретился с руководством компании Lydian — и. о. президента Lydian International Эдвардом Селлерсом и генеральным директором Lydian Armenia Айком Алояном.

Кроме того, Никол Пашинян выполнил обещание, данное жителям Джермука, организовав для них скайп-конференцию с экспертами международной экологической организации ELARD. Впрочем, те заявили, что оценка воздействия на окружающую среду компании Lydian по ряду направлений неполная, вследствие чего они не могут ответить на вопрос, безопасна ли эксплуатация Амулсарского рудника.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Рейтинг Никола Пашиняна застыл на краю рудника».

Айк Халатян, Ереван