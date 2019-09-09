В резервный фонд города могут направить 5 млн рублей для ремонта Чкаловской лестницы

Депутаты на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили направить 5 млн руб. в резервный фонд города для восстановления фасада Чкаловской лестницы после обрушения. Однако на ремонт могут пойти не все средства.

Как стало известно в ходе заседания, точный характер повреждений определит городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. После этого будет подсчитан и объем необходимых на восстановление лестницы средств. В случае, если потребуется менее 5 млн руб., неиспользуемые деньги останутся в резервном фонде города.

Напомним, облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в воскресенье, 8 сентября. Сейчас проход по ней закрыт, до начала восстановительных работ организовано круглосуточное дежурство спасательных служб, по ночам на объекте будут находиться сотрудники патрульно-постовой службы.

Андрей Репин, Анастасия Еремина