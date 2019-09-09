Платную дорогу Москва-Казань планируют строить одновременно с реконструкцией М7

Минтранс и Минэкономразвития РФ предложили разбить строительство новой платной автодороги Москва-Казань на несколько этапов. Это позволит перенаправить высвободившиеся суммы на реконструкцию трассы М7, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Максима Акимова.

По его словам, до 2024 года планируется строительство дороги из Москвы до Арзамаса через Владимир. На это уйдет порядка 185 млрд руб., длина участка составит почти 350 км. А возводить дорогу до Казани планируется после 2024 года. При этом сэкономленные 50 млрд руб. предлагается потратить на реконструкцию трассы М7 от Нижнего Новгорода до Казани.

Таким образом «будут решены две давно назревшие проблемы: обойти Казань с одной стороны, и получить хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса, с другой», уточнил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать все варианты автодороги Москва-Казань.

"Ъ-Казань"