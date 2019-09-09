Временный становится постоянным

Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. По данным ЦИК, после обработки большего числа протоколов он набирает порядка 64,5% голосов. Его соперники — Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов из «Гражданской платформы» — менее 20% каждый. Итоговая явка превысила 30%. При этом независимые наблюдатели отметили, что в течение дня голосования она дважды резко выросла — это может быть косвенным свидетельством фальсификаций.
На показателях явки сказалось то, что с выборов снялись или были не допущены сразу несколько потенциально сильных соперников Беглова, в том числе режиссер Владимир Бортко, который выдвигался от КПРФ, рассказал политолог и журналист из Санкт-Петербурга Юрий Светов: «Беглов приехал, и начали говорить, что он и его стиль поведения не подходят городу, что он не пользуется поддержкой людей, и вроде люди, говоря об этом, сами в это уверовали. На самом деле, Беглов в городе был в той или иной мере известен, и отторжения как-то не приходилось замечать. Возможно, снижение явки связано с тем, что коммунистический электорат не пошел голосовать: люди на участках, которые приходили и искали в бюллетенях Бортко,— не находили его. То есть кто-то даже не знал, что он снялся. Скорее всего, те, кто знал и готовился голосовать за Бортко, просто не пришли».
Наблюдатели от оппозиции говорят о большом числе нарушений на выборах в Петербурге, а политик Алексей Навальный охарактеризовал происходившее на голосовании как «бандитизм». В городском избиркоме считают, что серьезных нарушений не было. Оппозиция готова обратиться в суд, заявил “Ъ FM” координатор проекта «Объединенные демократы», не допущенный до муниципальных выборов кандидат Андрей Пивоваров. По его словам, больше всего нарушений — на муниципальных выборах, которые в Петербурге проходят одновременно с губернаторскими: «С утра уже пошли фальсификации на надомном голосовании, когда на участке, где прописано 1.200-1.300 человек, неожиданно 200-250 человек захотели голосовать надомно, что, конечно же, ложь. Члены комиссии уезжали с этими бюллетенями и возвращались уже с заполненными, стараясь не брать с собой наблюдателей. После чего эти бюллетени однозначно “голосовали” по нужным кандидатам. Второй фактор: мы видели уже и традиционный подкуп, и “карусели”, которые зафиксированы наблюдателями. К сожалению, полиция реагировала слабо.
Главный момент, с которым мы столкнулись, это, конечно же, процесс подсчета: когда удалялись наблюдатели, когда протоколы переписывались уже после того, как были сформированы.
Самая большая проблема — это то, что огромная часть протоколов не была введена в ГАС “Выборы”. И мы уже видим факты переписывания протоколов. Если говорить о губернаторских выборах, то здесь вызывает сомнение голосование не в Петербурге, а так называемое голосование в дачных поселках — Псков и Ленинградская область. Аномально высокая явка. Если в Питере мы говорим о 30% или 40%, то в поселках она была, по-моему, выше 60%, что вызывает сомнения. Также вызывает сомнения, что на момент шести вечера официальная явка была порядка 23-25%, а по окончании горизбирком объявил, что явка около 40%. Так не может быть, что больше 10% пришли в последние два часа. Количество нарушений на этих выборах зашкаливает. Подсчет по ним однозначно был нечестным».
Победа Беглова — результат серьезных усилий Кремля, и даже если выборы будут сопровождаться скандалом, на позициях губернатора это мало скажется, считает политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов: «Это победа президента. Он его выбрал, он его назначил врио, этот врио победил.
Явка низкая, потому что так работали все — кампания была неинтересная. Что касается легитимности, безусловно, низкая явка — это всегда вопрос к легитимности мандата. Но устойчивость же губернатора зависит не только от того, как за него проголосовали, а от его дальнейшей работы. Это мы увидим по тому, какое у него будет правительство».
Александр Беглов остался доволен выборами. Он заявил, что скандалов не было, а «отдельные элементы не повлияли на имидж города».
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