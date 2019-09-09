Временный становится постоянным

Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. По данным ЦИК, после обработки большего числа протоколов он набирает порядка 64,5% голосов. Его соперники — Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов из «Гражданской платформы» — менее 20% каждый. Итоговая явка превысила 30%. При этом независимые наблюдатели отметили, что в течение дня голосования она дважды резко выросла — это может быть косвенным свидетельством фальсификаций.

На показателях явки сказалось то, что с выборов снялись или были не допущены сразу несколько потенциально сильных соперников Беглова, в том числе режиссер Владимир Бортко, который выдвигался от КПРФ, рассказал политолог и журналист из Санкт-Петербурга Юрий Светов: «Беглов приехал, и начали говорить, что он и его стиль поведения не подходят городу, что он не пользуется поддержкой людей, и вроде люди, говоря об этом, сами в это уверовали. На самом деле, Беглов в городе был в той или иной мере известен, и отторжения как-то не приходилось замечать. Возможно, снижение явки связано с тем, что коммунистический электорат не пошел голосовать: люди на участках, которые приходили и искали в бюллетенях Бортко,— не находили его. То есть кто-то даже не знал, что он снялся. Скорее всего, те, кто знал и готовился голосовать за Бортко, просто не пришли».

Наблюдатели от оппозиции говорят о большом числе нарушений на выборах в Петербурге, а политик Алексей Навальный охарактеризовал происходившее на голосовании как «бандитизм». В городском избиркоме считают, что серьезных нарушений не было. Оппозиция готова обратиться в суд, заявил “Ъ FM” координатор проекта «Объединенные демократы», не допущенный до муниципальных выборов кандидат Андрей Пивоваров. По его словам, больше всего нарушений — на муниципальных выборах, которые в Петербурге проходят одновременно с губернаторскими: «С утра уже пошли фальсификации на надомном голосовании, когда на участке, где прописано 1.200-1.300 человек, неожиданно 200-250 человек захотели голосовать надомно, что, конечно же, ложь. Члены комиссии уезжали с этими бюллетенями и возвращались уже с заполненными, стараясь не брать с собой наблюдателей. После чего эти бюллетени однозначно “голосовали” по нужным кандидатам. Второй фактор: мы видели уже и традиционный подкуп, и “карусели”, которые зафиксированы наблюдателями. К сожалению, полиция реагировала слабо.

Главный момент, с которым мы столкнулись, это, конечно же, процесс подсчета: когда удалялись наблюдатели, когда протоколы переписывались уже после того, как были сформированы.





Самая большая проблема — это то, что огромная часть протоколов не была введена в ГАС “Выборы”. И мы уже видим факты переписывания протоколов. Если говорить о губернаторских выборах, то здесь вызывает сомнение голосование не в Петербурге, а так называемое голосование в дачных поселках — Псков и Ленинградская область. Аномально высокая явка. Если в Питере мы говорим о 30% или 40%, то в поселках она была, по-моему, выше 60%, что вызывает сомнения. Также вызывает сомнения, что на момент шести вечера официальная явка была порядка 23-25%, а по окончании горизбирком объявил, что явка около 40%. Так не может быть, что больше 10% пришли в последние два часа. Количество нарушений на этих выборах зашкаливает. Подсчет по ним однозначно был нечестным».

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Победа Беглова — результат серьезных усилий Кремля, и даже если выборы будут сопровождаться скандалом, на позициях губернатора это мало скажется, считает политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов: «Это победа президента. Он его выбрал, он его назначил врио, этот врио победил.

На мой взгляд, качество победы невысокое, но она есть. Это всегда же как? Вот золотая медаль, человек выигрывает еле-еле, но в истории остается, что у него была золотая медаль. Никто же через короткое время не помнит, как это победа была взята.

Явка низкая, потому что так работали все — кампания была неинтересная. Что касается легитимности, безусловно, низкая явка — это всегда вопрос к легитимности мандата. Но устойчивость же губернатора зависит не только от того, как за него проголосовали, а от его дальнейшей работы. Это мы увидим по тому, какое у него будет правительство».

Александр Беглов остался доволен выборами. Он заявил, что скандалов не было, а «отдельные элементы не повлияли на имидж города».

Сергей Гусев