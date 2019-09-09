В Ростове-на-Дону пропагандиста ИГ приговорили к шести годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) огласил приговор 30-летнему уроженцу Керчи Ивану Трифонову. Подсудимый признан виновным в пропаганде терроризма, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ, изготовлении СВУ (самодельного взрывного устройства) — ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет. Также Трифонов оштрафован на 10 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда.

Осужденный намерен обжаловать приговор. Трифонов отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. В то же время на процессе он подтвердил, что является сторонником исламской идеологии по установлению в мире законов шариата. Трифонов считает лидера запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади правителем всех мусульман. Он признал, что администрировал группы и размещал текстовые сообщения в мессенджере Telegram.

Как ранее сообщал “Ъ”, Трифонов был задержан силовиками в июне 2018 года, после того как в его доме в Старом Крыму в ходе оперативно-разыскных мероприятий были найдены самодельное взрывное устройство и ручная граната Ф-1 с взрывателем, а также экстремистская литература и ноутбук, с которого велось администрирование 14 Telegram-каналов, среди них: «Воины Аллаха», «Львы халифата», «Исламское государство». Сообщения о «светлой памяти Шамиля Басаева», «обсуждение вопросов джихада великих сражений», «сбор денег вдовам шахидов» он размещал с помощью сим-карты, оформленной на другого человека.

Сотрудники крымского УФСБ выяснили, что под никнеймом Zjanad в мессенджере Telegram поддерживал и пропагандировал террористическую деятельность Иван Трифонов. Его мать рассказала, что с 2001 года сын стал интересоваться исламом, изучал Коран и арабскую письменность, а спустя десять лет стал мусульманином с именем Абдурахман, заявив близким, что прежний человек умер, и «Ивана больше не существует».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Отрекся от Ивана».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону