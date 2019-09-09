ФНС не смогла оспорить предпосылку к завершению банкротства «Рудгормаша»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу управления ФНС по Воронежской области на предыдущее решение регионального арбитража, которое создало предпосылки для завершения дела о банкротстве основного производственного юрлица воронежской машиностроительной группы «Рудгормаш» ООО «РГМ-комплект». Об этом сообщается в материалах дела.

Апелляция оставила в силе решение воронежского арбитража, который счел требования к «РГМ-комплекту» погашенными и заменил налоговиков в реестре требований кредиторов на другую структуру холдинга Анатолия Чекменева ООО «Управляющая компания "Рудгормаш"».

Это слало возможно из-за того, что компания воспользовалась нормой законодательства, которая позволяет выкупить долг перед ФНС в принудительном порядке. В результате погасившее 75 млн руб. задолженности по НДФЛ и пенсионному страхованию погасило другое юрлицо господина Чекменева, заменившее налоговую в статусе единственного истца банкротства. ФНС обжаловала это, чтобы добиться полного возврата недоимок, оцененных ей в 190 млн руб.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Рудгормаш" вернул долги себе».

Сергей Калашников