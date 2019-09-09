Суд вновь отложил рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вновь отложил рассмотрение уголовного дела о хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна и еще восьми фигурантов из-за болезни адвоката одной из подсудимых.

Суд не стал приступать к рассмотрению дела по существу, поскольку в случае отсутствия адвоката в процессе будет нарушено право обвиняемой Елены Ковалевой на защиту. Рассмотрение дела по существу уже откладывали в конце июля из-за отпусков некоторых защитников.

Напомним, следствие считает, что Марат Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Елена Ковалева была экономистом этой компании.

Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5»в обмен на помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ. Бывший вице-губернатор содержится в СИЗО почти три года — летом меру пресечения ему продлили до января 2020 года.

Марина Царева