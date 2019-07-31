Суд отложил рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна до сентября

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение уголовного дела о хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и еще восьми фигурантов на сентябрь из-за отпусков части защитников, передает корреспондент “Ъ-СПб”
Суд не стал приступать к рассмотрению дела по существу, посчитав, что в таком случае будет нарушено право обвиняемых на защиту. Напомним, следствие считает, что Марат Оганесян и экс-замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5»в обмен на помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ.
Бывший вице-губернатор содержится в СИЗО с ноября 2016 года, то есть уже более двух с половиной лет. Сегодня его адвокат Дмитрий Попов сообщил журналистам, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба на длительность содержания их подзащитного под стражей. Напомним, менее чем две недели назад суд продлил ему меру пресечения до января 2020 года.