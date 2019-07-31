Суд отложил рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна до сентября

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение уголовного дела о хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и еще восьми фигурантов на сентябрь из-за отпусков части защитников, передает корреспондент “Ъ-СПб”

Суд не стал приступать к рассмотрению дела по существу, посчитав, что в таком случае будет нарушено право обвиняемых на защиту. Напомним, следствие считает, что Марат Оганесян и экс-замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5»в обмен на помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ.

Бывший вице-губернатор содержится в СИЗО с ноября 2016 года, то есть уже более двух с половиной лет. Сегодня его адвокат Дмитрий Попов сообщил журналистам, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба на длительность содержания их подзащитного под стражей. Напомним, менее чем две недели назад суд продлил ему меру пресечения до января 2020 года.

Марина Царева