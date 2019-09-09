Мэр Новосибирска пообещал сохранить прямые выборы главы города

Новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть, переизбравшийся накануне на второй срок, намерен «сделать все», чтобы сохранить прямые выборы главы города в будущем. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции в понедельник.

«Как я и обещал пять лет назад, у нас сохраняется наша демократическая традиция — прямым голосованием определять исполнительную власть и руководство органов местного самоуправлении. Весь ход избирательной кампании должен подтверждать право сохранения этой традиции. Я намерен сделать все, чтобы эта демократическая традиция по выборам мэра сохранялась»,— сказал Анатолий Локоть.

Напомним, 8 сентября на выборах мэра Новосибирска Анатолий Локоть получил 50,25% голосов. По данным горизбиркома, явка избирателей составила 20,68%. В 2014 году коммуниста поддержали 43,75% проголосовавших избирателей при явке 32,59%. По сравнению с теми выборами главы города количество отданных за коммуниста голосов уменьшилось с 164,4 до 123,3 тыс.

Юлия Сасевич, Илья Галагуз