Лекции и мастер-классы посреди праздника

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о своих впечатлениях от «Тавриды» и о том, какие знаковые фигуры в мире искусства и не только приняли участие в фестивале.

Ну что же, грандиозное начинание под названием «Таврида 5.0» понемногу сворачивается на зимние каникулы — сезон в Крыму не слишком долог. Она, «Таврида», началась в середине мая, а окончательно завершится в первых числах октября. Всего запланировано 15 творческих смен, кстати, смена «Таврида—АРТ», в которой призваны участвовать молодые (от 18 до 35 лет) художники, скульпторы и искусствоведы, еще только начнется через неделю, а литераторы вообще завершают сентябрь. Если считать, что в каждой творческой смене примерно по 400 участников, навскидку получается, что «Таврида» приняла более 6 тыс. слушателей или учеников. И это не считая волонтеров, которые также приезжали со всей страны и которых также было немало.

Более всего впечатляют темпы строительства резиденции рядом с городом Судак на берегу бухты Капсель. Я не был на первых сменах, когда, говорят, стояли палатки. Мне повезло присутствовать на смене «Контемпорари-арт» в начале июля, когда уже была выстроена чистенькая деревня для участников, аккуратные разноцветные домики в каком-то, мне показалось, канадском стиле. При мне за неделю отсыпали мелким гравием почти все дорожки, уложили газоны, посадили цветы. Вы скажете — это не главное. Наверное. Хотя, кто бывал раньше в Крыму, понимает, какой подвиг — устройство здесь цивилизованных душевых кабин и канализации.

Важнее другое — те занятия, которые ежедневно проводили со слушателями приезжие, не побоюсь этого слова, знаменитости в своих областях. В смене «Контемпорари» побывали галеристы Ханкин и Куприна-Ляхович, художники AES+F, Кошелев и Миша Most. И я, в конце концов. И даже во время фестиваля «Таврида—АРТ» в последние дни лета, когда уже только участников было более 4 тыс., и вроде бы кругом шел сплошной праздник, лекции и мастер-классы проводили режиссер Никита Михалков и гендиректор ТАСС Константин Михайлов, актер Владимир Машков и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

А уже с 2022 Таврида станет круглогодичным арт-кластером. Я поеду. Мне нравится отвечать на вопросы заинтересованных молодых людей.