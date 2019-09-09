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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инаугурация Игоря Артамонова может пройти 13 сентября

Избранный в единый день голосования 8 сентября глава Липецкой области Игорь Артамонов может торжественно вступить в должность уже в конце этой недели. Его инаугурация предварительно запланирована на 13 сентября, сообщил источник “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора, напомним, после обработки 99,98% протоколов участковых комиссий набрал 67,29% голосов (более 294 тыс. избирателей). По данным облизбиркома, итоговая явка избирателей в регионе составила 47,1%, непосредственно в Липецке - 37,63%, а в Ельце - 40,71%.

Как строились отношения врио губернатора с партией — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Андрей Прах


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