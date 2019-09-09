Мэрия Екатеринбурга запускает геопортал с планами по строительству школ и детсадов

В Екатеринбурге на сайте мэрии через три дня будет запущен городской «Геопортал», известный также как «тепловая карта». Как сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, на портале будет размещена информация с планами по строительству детских садов и школ до 2025 и 2035 годов.

«Для создания карты мы разделили город на 57 районов. Затем мы проанализировали каждый из них, учитывали возрастные характеристики горожан, чтобы понять их потребность в социальных объектах»,— сообщил господин Высокинский. По его словам, портал будет не только информировать горожан о планах по строительству школ и детсадов, но и позволит наладить взаимодействие между жителями города и мэрией. «На сайте горожане смогут оставлять свои пожелания по размещению детских садов и школ, которые мы учтем»,— добавил мэр.

По данным карты, к 2025 году в Екатеринбурге планируется построить 54 детских садов и 21 школу. В администрации сообщили, что планы будут корректироваться, в зависимости от дефицита социальных объектов районы будут окрашены в красный (напряженная ситуация), желтый (проблема разрешится в ближайшее время) и зеленый цвета (в соцобъектах есть свободные места). На сегодня в красную зону с наибольшим дефицитом вошли 13 районов Екатеринбурга. Мэр сообщил, что позже карта будет дополняться информацией о парках и скверах и благоустройстве города.

Напомним, создать карту планировалось для борьбы с нехваткой мест в детских садах и школах. По прогнозам мэрии Екатеринбурга, к 2025 году в городе будет дефицит 49 тыс. ученических мест.

Дарья Соколова