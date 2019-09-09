Новосибирский избирком назвал причины низкой явки на выборах мэра

Избирком Новосибирска связывает низкую явку на выборах главы города в минувшее воскресенье с дачным периодом, сбором урожая, началом сезона охоты и отпусками, сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая журналистам в понедельник. Как писал “Ъ”, на выборах победил действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ) с результатом 50,25% при рекордно низкой явке в новейшей истории города. Участки посетили более 227 тыс. человек. Таким образом, явка составила 20,68%.

«Дата проведения выборов — это месяц дачного периода, сбора урожая и открытие сезона охота, не все избиратели вернулись с отпусков. При проведении социологических опросов у нас желающих посетить избирательные участки было в два раза больше, чем мы получили в результате. Надо иметь в виду, что возможность не придти голосовать — тоже свобода выбора»,— сказала Тамара Краткая.

Низкая явка не обязательно говорит о том, что избиратели не проходят на участки в знак протеста, добавила глава горизбиркома: «Есть статистика: чем выше уровень выборов, тем выше явка. На выборах мэра у нас получилось более 20%, хотя, как мне казалось, чем ниже уровень выборов, тем выше должен быть интерес. Но, видимо, людей устраивает то, что происходит, и они уверены в местной власти».

Председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо отметила, что на размер явки избирателей влияет множество факторов. «Второе воскресенье сентября — это одна из самых неудобных дат, чтобы участие избирателей было активным. Я прекрасно понимаю, что многие люди поехали на дачу. Это уважительная причина для избирателя, а со стороны закона — нет. Уже не раз поднимается вопрос о том, что пора переносить день голосования»,— сказала Ольга Благо.

Юлия Сасевич, Илья Галагуз