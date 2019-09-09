В Татарстане из-за нарушений на выборах возбудили уголовное дело

Нарушения на выборах в Госсовет Татарстана обернулись уголовным делом, передает «РЕН ТВ»со ссылкой на главу ЦИК страны Эллу Памфилову. Всего в России возбудили 11 дел, связанных с подобными нарушениями. В МВД, куда обратился “Ъ-Казань”,от комментариев по этому поводу отказались.

Уголовные дела помимо Татарстана возбудили в Москве, в Новосибирской и Курганской областях, Тыве, Краснодарском и Камчатском краях. По словам госпожи Памфиловой, всего в российскую полицию поступили свыше 3,6 тыс. сообщений, связанных с нарушением на выборах, за последние сутки их количество составило 1,2 тыс.

Напомним, что явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 71,7%.

"Ъ-Казань"