Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 70,1%

В Татарстане в выборах в Госсовет приняли участие 70,1% избирателей. Об этом заявил глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов. В ЦИК республики «Ъ-Казань» уточнили, что это предварительные данные. Окончательные будут подведены на заседании комиссии в ближайшие дни.

По данным господина Шагиахметова, «Единая Россия» получает 72,43%, а КПРФ — 10,74%.

Остальные партии получили менее 5%. «Справедливая Россия» набрала 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%., Партия пенсионеров — 2,47%, Партия роста — 1,82%.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"