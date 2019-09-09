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ВТБ увеличил долю рынка

Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 103 млрд. рублей

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Челябинской и Курганской областях вырос на 6% и превысил 103,8 млрд. рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе на 1 июля составил 74 млрд. рублей.


Розничный кредитный портфель увеличился на 14% с начала года и достиг 63,5 млрд рублей. Основная доля приходится на кредиты наличными — 28,4 млрд. рублей (+15%) и ипотеку – 28,1 млрд. рублей (+15%). Портфель в сегменте автокредитования составил 4,6 млрд. рублей. Значительный рост за январь-июнь показал портфель привлеченных средств частных клиентов – 34%, достигший 43,8 млрд. рублей.

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал челябинцам и курганцам 14 млрд. рублей заемных средств, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 4,8 млрд. рублей. За полугодие южноуральцы оформили кредитов наличными в ВТБ на сумму 8 млрд. рублей (+7%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях на 1 июля 2019 года составил 40,3 млрд. рублей. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — торговля, пищевая промышленность и сельское хозяйство, строительство. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 30,2 млрд. рублей. Документарный портфель корпоративных клиентов в регионе за полгода увеличился на 43%, до 11,9 млрд. рублей. Число корпоративных клиентов ВТБ в Челябинской и Курганской областях насчитывает около 6 тыс. предприятий.

В первом полугодии ВТБ активно кредитовал южноуральские предприятия малого и среднего бизнеса — портфель в этом сегменте вырос на 14% и превысил 33 млрд рублей. Объем кредитных соглашений, заключенных в рамках льготных госпрограмм, увеличился на 8% и составил около 8,8 млрд рублей.

Управляющий ПАО ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов подчеркнул: «Потребительская и деловая активность на Южном Урале сохраняется на высоком уровне. Основным приоритетом для нас было и остается предоставление качественных и технологичных услуг нашим клиентам, как в розничном, так и в бизнес-сегменте. Поскольку одной из стратегических задач ВТБ является клиентоориентированный подход, мы продолжим развивать продуктовую линейку и сервис, чтобы клиенты могли решать свои задачи с максимальным комфортом и скоростью».

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