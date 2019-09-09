В Госсовете Татарстане будут представители пяти партий — Мидхат Шагиахметов

Глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов на пресс-конференции сообщил, что в трех одномандатных округах победили представители оппозиционных партий. От «Справедливой России» прошел Альмир Михеев в Прибрежном округе, от ЛДПР — Эудард Шарафиев в Менделеевском округе, от Партии роста — Олег Коробченко в Электротехническом округе.

По словам господина Шагиахметова, «по остальным округам установлены победители всероссийской политической партии "Единой России"». К их числу он, по всей видимости, причислил шестерых самовыдвиженцев, победивших в одномандатных округах. Это Николай Рыбушкин (Айдаровский округ), Фарид Минигулов (Зареченский округ), Рустем Хасанов (Чуйковский округ), Ильдар Шамилов (Вахитовский округ), Ренат Мистахов (Зеленодольский округ), Шамил Ягудин (Гаязовский округ).

Напомним, что по спискам в Госсовет Татарстана проходят только «Единая Россия» (предварительно получает 44 мандата) и КПРФ (шесть мандатов). Таким образом, в Госсовете будут работать, как и прогнозировал «Ъ», пять партий.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"