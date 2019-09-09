Лето задержится в столичном регионе Какой будет погода в Москве в течение недели

Летняя погода продержится в столице всю неделю. Температура днем будет подниматься до +20–25 градусов. Эти показатели выше нормы примерно на пять градусов. Дождей не ожидается, только по утрам может возникать достаточно плотный туман, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение недели будет замечательно, по крайней мере, в течение рабочих дней температура воздуха будет в диапазоне 20–25 градусов. И осадков не ожидается. Небольшая облачность появится в среду и четверг. Дождей существенных не ожидается. С точки зрения метеорологов, такая погода в принципе не очень интересна для прогнозирования: мощный антициклон, он не разрушается, устойчивая погода, ночные температуры на уровне 12–14, дневные — 20–25.

Единственное, пожалуй, что нужно отметить из неблагоприятных явлений, это то, что утром прогнозируется так называемый радиационный туман. Он все-таки может быть достаточно плотным и ухудшать видимость до 200–300 м.

А в остальном погода совершенно однородная. Небольшие изменения вероятны в конце недели. Говорить о бабьем лете еще рано. Но летняя погода перешагнула свои временные рамки, через 1 сентября переступила»,— заявил господин Вильфанд.

На прошлой неделе в центре «Фобос» рассказали, какой будет зима в этом году. Декабрь ожидается дождливый и достаточно теплый. А по-настоящему зимней погода станет лишь к Новому году.

Ольга Сергиенко