Хасиков победил на выборах главы Калмыкии с 82,57% голосов

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») после подсчета 100% бюллетеней победил на выборах главы республики, набрав 82,57% голосов. Явка в регионе составила 55,14%.

За Наталью Манжикову (от «Справедливой России») проголосовали 8,51%, за Петра Вышкварока (ЛДПР) — 3,35%, за Батыра Мучаева («Патриоты России») — 2,75%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.