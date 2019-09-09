ММК решает жилищные вопросы врачей

Врачи АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» получили ключи от квартир, приобретенных Магнитогорским металлургическим комбинатом.



В торжественной церемонии передачи ключей приняли участие генеральный директор ПАО «ММК», член правления АНО «ЦКМСЧ» Павел Шиляев и директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. Эти квартиры были приобретены ПАО «ММК» в рамках социальной политики ММК, направленной на развитие медсанчасти, реализацию медицинских программ и привлечение врачей-специалистов в городское здравоохранение. Затраты ПАО «ММК» на приобретение четырех квартир и их ремонт составили около 6,3 млн рублей.

Специалисты АНО «ЦКМСЧ» получили две однокомнатные и две трехкомнатные квартиры по договорам о безвозмездном пользовании. Через 10 лет работы в медсанчасти жильё перейдёт в собственность врачей. Однокомнатные квартиры от комбината получил участковый врач-терапевт поликлиники №2 Уткир Сарибоев и врач-оториноларинголог поликлиники №1 Кирилл Исаков. Счастливыми обладателями трехкомнатных квартир стали врач- травматолог-ортопед Андрей Шамов и врач-хирург хирургического отделения №2 Алимжан Дюсебаев. В новых квартирах сделан качественный косметический ремонт, установлена сантехника и пластиковые окна. В 2017 году руководством ПАО «ММК» были приобретены еще пять однокомнатных квартир для молодых врачей поликлиники №1 АНО «ЦКМСЧ».

Комментируя радостное для врачей событие, Павел Шиляев отметил: «Реализация медицинских программ и поддержка системы здравоохранения Магнитки являются важной составляющей социальной политики комбината. Главная ценность компании – работники, поэтому на ММК уделяют особое внимание сохранению здоровья работников и членов их семей. И последовательная работа в этом направлении происходит в тесном сотрудничестве с Центральной клинической медико-санитарной частью. Мы заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные врачи-специалисты привлекались в сферу городской медицины и закреплялись в ней. Это одно из основных направлений реализации нашей стратегической инициативы по укреплению здоровья работников».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» оказывает всестороннюю поддержку медсанчасти - выделяет средства на ремонт помещений, осуществляет инвестиции в приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Так, недавно был приобретен новейший видеоколонскоп - первый из двенадцати позиций эндоскопического оборудования для операционной, которые должны прийти в медсанчасть до конца сентября. Кроме того, завершен аукцион по покупке для клиники нового компьютерного томографа, самого мощного на юге Челябинской области. Он появится в ЦКМСЧ уже в конце 2019 года. А в канун Дня медицинского работника медики медсанчасти получили от комбината еще один подарок – ММК передал здравпунктам ЦКМСЧ три новых автомобиля «Мобильного медицинского пункта». Новые медицинские машины на базе LADA Largus укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в них свободно может разместиться пациент на носилках и медицинский персонал. Машины для развития службы мобильной медицинской помощи на промышленной площадке комбината и оказания помощи работникам до приезда бригады скорой.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»