Наиль Маганов опроверг информацию об опасности нового химзавода в Альметьевске

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов уверен в экологичности нового нефтегазохимического комплекса, который появится в 2021 году на площадке Миннибаевского газоперерабатывающего завода под Альметьевском. Он считает, что производство малеинового ангидрида и полипропилена способно снизить нагрузку на экологию района, передает ИА «Татар-информ».

На новом заводе из пропана с помощью давления и температуры планируется извлекать молекулы водорода, в результате чего будет получен полипропилен. А получение малеинового андригида возможно благодаря добавлению в бутан молекул кислорода. «И все — никакой химии», — добавил гендиректор «Татнефти».

По его словам, малеиновый андригид каждый потребляет в зубной пасте. Он также есть в косметике, продуктах питания.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появилась петиция против строительства химзавода в Альметьевском районе.

"Ъ-Казань"