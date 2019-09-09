Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Татарстан.

Исследование проводилось на основании подготовленного агентством «РИА Рейтинг» индекса рынка труда по итогам 2018 года. При расчете индекса были проанализированы девять показателей. Среди них — уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Менее 20 баллов составило в 2018 году значении индекса Республики Тыва и Карачаево-Черкесской республики. Кроме них среди регионов с невысокими социально-экономическими показателями оказались республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Главные проблемы рынка труда для них — высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Самый большой прирост индекса по сравнению с прошлым годом произошел в Ингушетии, Чечне и Псковской области. Снизилось значение индекса лишь у Хакасии, однако и там оно было незначительным — 0,5 балла. По сравнению с 2017 годом там выросла безработица и доля занятых на вредных производствах, а также увеличилось среднее время поиска работы.

О том, как на рынке труда отразится внедрение роботов и искусственного интеллекта — в материале “Ъ”.