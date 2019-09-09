Партнеры «Балтийского лизинга» смогут мониторить заявки на лизинг в личном кабинете

Компания «Балтийский лизинг» упростила для своих партнеров процесс мониторинга этапов заключения сделки, запустив электронный личный кабинет для поставщиков.

Этот инструмент ускорит совместную работу лизинговой компании и дилеров автотранспорта, спецтехники и оборудования, в том числе в части получения обратной связи. В личном кабинете можно отправлять и контролировать заявки, мониторить их путь до заключения договоров, формировать отчеты, а также участвовать в специальных партнерских программах.

Цифровизация бизнес-процессов для «Балтийского лизинга» в приоритете. Среди успешно реализованных проектов по этому направлению можно назвать личный кабинет клиента, в котором есть вся актуальная информация как по текущей сделке, так и по другим продуктам компании в целом.

Кроме того, идет непрерывная работа по усовершенствованию электронного документооборота. В компании используется система Диадок. «Балтийский лизинг» приглашает всех клиентов и партнеров пользоваться этим инструментом. Документы с электронной подписью, отправляемые через Диадок, являются юридически значимыми электронными оригиналами, распечатывать их не нужно.

Также «Балтийский лизинг» в рамках корпоративной стратегии по оптимизации бизнес-процессов внедрил в работу страховой калькулятор. На сегодня этот продукт применяется в сегменте лизинга автотранспорта, позже его можно будет использовать для расчета страховых премий по сделкам, предметом которых становится спецтехника. Как отмечают специалисты компании, теперь цена страховки для каждого клиента рассчитывается в 4 раза быстрее.

Филиал компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге:

проспект Ленина, д. 25, торговый деловой центр «Европа», офис 5.120

+7 (863) 303-34-83

8 (800) 222-0-555

https://baltlease.ru/

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru

ООО «Балтийский лизинг»