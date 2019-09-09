На довыборах в Курултай оба мандата получили единороссы

На дополнительных выборах в Курултай Башкирии, которые прошли вчера, оба вакантных мандата получили кандидаты от «Единой России». В Солнечном избирательном округе №9 Уфы победил владелец сети магазинов «АиФ» Фарит Гиндуллин, в Комсомольском округе №16 Нефтекамска — руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, сообщили в Центризбиркоме республики.

Фарит Гиндуллин набрал 55,16% голосов. На втором месте в его округе — генеральный директор ООО «Универсалремстрой» Марат Камалтдинов (выдвинут «Справедливой Россией»), набравший 13,8%.

За Рустема Ахмадинурова проголосовали 65,2% избирателей. Второй результат в его округе у юрисконсульта ООО «Сапфир» Рустама Галимова («Справедливая Россия») — 8,43%.

Напомним, что только у единороссов на довыборах в Курултай были сформированы более-менее приличные избирательные фонды: у Фарита Гиндуллина — около 300 тыс. руб., у Рустема Ахмадинурова — 1 млн руб.

Влада Шипилова