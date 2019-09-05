Самая дорогая кампания на довыборах в Курултай — у единоросса Рустема Ахмадинурова

Центризбирком Башкирии опубликовал финансовые отчеты кандидатов в депутаты Курултая по двум округам. Довыборы в региональный парламент пройдут 8 сентября в Солнечном избирательном округе №9 Уфы и Комсомольском округе №16 Нефтекамска.

Как следует из отчетов на 26 августа, средства на проведение избирательной кампании в округе №9 имели только три из пяти кандидатов. Это выдвинутый «Единой Россией» владелец сети магазинов «АиФ» Фарит Гиндуллин, в избирательный фонд которого поступило 278 тыс. руб., помощник депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева Вероника Ананьева (100 тыс. руб.), и генеральный директор ООО «Универсалремстрой» Марат Камалтдинов (59 тыс. руб., выдвинут «Справедливой Россией»). Кандидаты практически полностью потратили средства фонда на агитацию. Два участника выборов в этом округе — сотрудница ООО «Айти школа Орбита» Айгуль Рахматуллина («Зеленые») и глава регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов — поступлений на счет не имели. Господин Хакимов отказался от участия в выборах, следует из данных ЦИК.

Самую дорогую кампанию в Курултай проводит кандидат по округу №16 — глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров: на его счет поступил 1 млн руб. По состоянию на 26 августа кандидат израсходовал 788 тыс.

В его округе небольшую сумму (48 тыс. руб.) на избирательную кампанию получил также генеральный директор ООО «Стройтрест БНПС» Элвир Шамсиев, выдвинутый КПРФ. Еще два кандидата — юрисконсульт ООО «Сапфир» Рустам Галимов («Справедливая Россия») и домохозяин Тимур Ракипов («Патриоты России») — остались без финансирования.

Ирина Самойлова