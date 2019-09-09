Шумков побеждает на выборах губернатора Курганской области с 80,86% голосов

Избирательная комиссия Курганской области подвела предварительные итоги голосования по выборам губернатора. Побеждает временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков, набравший 80,86% голосов. На втором месте — представитель КПРФ Яков Сидоров с 9,7%. Татьяна Майборода, выдвигавшаяся от «Справедливой России», набрала 4,7%, представитель ЛДПР Юрий Ярушин — 3,33%.

Явка, по предварительным данным, составила 42,6%. Это почти на 3% больше показателя на выборах губернатора Курганской области в 2014 году. Тогда явка избирателей была 39,77%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Юлия Гарипова, Челябинск