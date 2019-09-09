Единоросс получит мандат умершего Дмитрия Прибаловца в горсовете Новосибирска

Кандидат от «Единой России» Павел Чернышев побеждает на дополнительных выборах в горсовет Новосибирска по округу №12 в Калининском районе. Об этом сообщила председатель областного избиркома Ольга Благо в понедельник.

По ее словам, замдиректора по общим вопросам компании «Сады гиганта» Павел Чернышев набрал 28,42% голосов избирателей, директор компании-застройщика «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина») — 23,09%, помощник депутата регионального заксобрания Алексей Манохин (КПРФ) — 22,82%, помощница депутата горсовета Анастасия Жаркова (ЛДПР) — 11,45%. Пенсионер Владислав Серебренников, выдвинутый «Справедливой Россией» получил 5,26%.

«Без учета Новосибирска на территории области всего замещено 70 депутатских мандатов: 61 мандат получила «Единая Россия», семь — ЛДПР, один — КПРФ, один — самовыдвиженец. Нарушений избирательного законодательства, которые могли повлиять на ход голосования, не было»,— сказала Ольга Благо.

Напомним, вчера наблюдатель от предвыборного штаба оппозиционера Сергея Бойко Артем Данилов обнаружил скупку голосов на одном из участков в Калининском районе. Он увидел, как неизвестные предлагали 500 руб. за голос в поддержку господина Чернышова. Как рассказала “Ъ-Сибирь” юрист штаба Анжелика Чернявская, они вызвали сотрудников полиции и предоставили им объяснение от наблюдателя. Полиция задержала двух подозреваемых, одного из них суд оштрафовал на 20 тыс. руб. по статье о подкупе избирателей.

Довыборы в горсовет Новосибирска по округу №12 были объявлены после смерти в феврале этого года депутата Дмитрия Прибаловца («Единая Россия»).

Юлия Сасевич