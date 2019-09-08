На довыборах в горсовет Новосибирска обнаружены скупщики голосов

Наблюдатель от предвыборного штаба оппозиционера Сергея Бойко обнаружил скупку голосов на одном из участков в ходе дополнительных выборов депутата горсовета Новосибирска по округу №12 в Калининском районе, рассказала “Ъ-Сибирь” юрист штаба Анжелика Чернявская.

По ее словам, наблюдатель Артем Данилов увидел на участке №1608, как неизвестные предлагали 500 руб. за голос в поддержку кандидата от «Единой России» Павла Чернышева. «Мы вызвали полицию, они взяли объяснение с нашего наблюдателя»,— сказала госпожа Чернявская. В свою очередь председатель горизбиркома Тамара Краткая сказала “Ъ-Сибирь”, что официально такой информации не поступало. В МВД не смогли оперативно дать комментарий.

Напомним, довыборы в горсовет Новосибирска по округу №12 были объявлены после смерти в феврале этого года депутата Дмитрия Прибаловца («Единая Россия»). Всего за депутатский мандат борются пять кандидатов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины».

Юлия Сасевич