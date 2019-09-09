Два кандидата заявились на конкурс по выбору бизнес-омбудсмена Хакасии

Бизнес-объединения выдвинули две кандидатуры на конкурс по выбору нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хакасии. Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Торгово-промышленная палата Хакасии, союз промышленников и предпринимателей республики и общественное движение «Деловая Россия» выдвинули Василия Кудашкина, который занимал пост бизнес-омбудсмена с 2013 года. Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Хакасии предложил кандидатуру бывшего заместителя министра экономического развития региона Данила Королева.

Конференция объединений предпринимателей по выбору республиканского уполномоченного пройдет 10 сентября. После этого выбранную кандидатуру должен согласовать федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов и утвердить депутаты Верховного совета Хакасии.

Напомним, в мае этого года окончились полномочия предыдущего уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хакасии Василия Кудашкина. Он принял участие в конкурсе по выбору нового бизнес-омбудсмена, но проиграл лидеру местного отделения Партии роста Александру Мяхару. Позднее его согласовал Борис Титов, но депутаты отклонили эту кандидатуру.

Илья Галагуз