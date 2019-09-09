Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона. Он получил 89,61% голосов. Явка составила 35,07%.
За Елену Краузе (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) проголосовало 3,33%, за Вячеслава Ушакова («Патриоты России») — 2,59%, за Яну Шпак («Партия роста») — 2,07%.
8 сентября в России состоялся единый день голосования. Во всех регионах страны прошло 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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