Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона. Он получил 89,61% голосов. Явка составила 35,07%.

За Елену Краузе (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) проголосовало 3,33%, за Вячеслава Ушакова («Патриоты России») — 2,59%, за Яну Шпак («Партия роста») — 2,07%.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. Во всех регионах страны прошло 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.