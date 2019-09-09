Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области с 56,15% голосов

После обработки 100% протоколов на выборах губернатора Сахалинской области побеждает врио губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) с 56,15% голосов, сообщил заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов. Он добавил, что за господина Лимаренко проголосовали 78 тыс. 935 человек.

«У нас в регионе зарегистрировано 376 тыс. 777 избирателей, приняли участие в выборах 140 тыс. 747 человек, явка составила 37,37%, что на уровне выборов главы региона в 2015 году. Наибольшее количество голосов избиратели отдали Лимаренко — 78 тыс. 935 человек или 56,15%»,— заявил господин Сиваконов (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с губернаторскими на Сахалине прошли и выборы в местные собрания в 5 районах острова. К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Все избирательные участки закрылись в Сахалинской области закрылись в 12:00 мск. Явка на выборах составила 33,4%.

Экс-глава области Олег Кожемяко в сентябре 2018 года был назначен врио главы Приморья. После этого президент Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области.

Напомним, в России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.