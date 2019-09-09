Мосгоризбирком предложил организовать избирательные участки в церквях

Глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях. В ЦИКе назвали инициативу странной.

Господин Горбунов заявил об этом на встрече с иностранными наблюдателями. Один из них серб Божидар Делич рассказал о том, что в его стране избирательные участки организовывают в консульствах и церквях. «Это очень интересный опыт, который и мы можем использовать. У нас тоже около 2 миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру»,— заявил господин Горбунов, комментируя выступление наблюдателя (цитата по «РИА Новости»). Глава МГИК отметил, что помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям, церковные же приходы — более доступны. Господин Горбунов добавил, что такая мера нужна россиянам, которые живут за границей и голосуют на российских выборах. Но для воплощения этой идеи нужно переговорить с патриархатом и муфтиями, отметил он.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина считает странным предоставление помещений церквей для голосований. «Если органы госвласти города Москвы будут предоставлять помещения для голосования в церквях, что на самом деле, на мой взгляд, странно, то будем эту тему обсуждать»,— сказала она. Секретарь ЦИКа добавила, что хотела бы дополнительно уточнить, какую проблему предлагает решить господин Горбунов с помощью участков в церквях, поэтому «полный комментарий хотелось бы дать, уже обстоятельно изучив его предложение».

Напомним, в России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.