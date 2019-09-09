На выборах в Законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР

ЛДПР набирает большинство голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местный крайизбирком. На текущий момент обработано 95% протоколов. В прошлом году на выборах губернатора победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.
За ЛДПР проголосовали 56,25%. Далее следуют:
Большинство мандатов представители ЛДПР получают также и в 24 одномандатных округах. Дума Хабаровского края седьмого созыва состоит из 36 депутатов, 12 человек избираются по партийным спискам, 24 — по одномандатным округам.
Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона. На эти выборы зарегистрированы 10 человек от 10 политических партий.
После обработки почти 96% протоколов на довыборах лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев — 39,15%. Далее следует Николай Платошкин (КПРФ) — 24,62%, певица Виктория Цыганова («Единая Россия») — 10,74%.
Довыборы были назначены после того как пост депутата Госдумы в связи с избранием губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. покинул господин Фургал, также выдвигавшийся от ЛДПР.
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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