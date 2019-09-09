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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Баскетбол


Чемпионат мира в Китае

Второй, заключительный, тур второго группового этапа

Группа I. Россия—Венесуэла 69:60. Аргентина—Польша 91:65. Итоговое положение. 1. Аргентина — 10 очков. 2. Польша — 9. 3. Россия — 8. 4. Венесуэла — 7.

Группа J. Италия—Пуэрто-Рико 94:89 (овертайм). Испания—Сербия 81:69. Итоговое положение. 1. Испания — 10 очков. 2. Сербия — 9. 3. Италия — 8. 4. Пуэрто-Рико — 7.

Сборные Аргентины, Польши, Испании и Сербии вышли в 1/4 финала.

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