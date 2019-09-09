Гран-при Италии – 14-й этап чемпионата мира

1 (1). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:23.722,25. 2 (3). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 0,835 сек. 3 (2). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 35,199. 4 (5). Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 45,515. 5 (6). Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 58,165. 6 (8). Александр Элбон (Таиланд, Red Bull) — 59,315. 7 (18). Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.13,802. 8 (19). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.14,492. 9 (10). Антони Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.21,956. 10 (16). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг… (12) Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — не финишировал.
Чемпионат пилотов
1. Хэмилтон — 268 очков. 2. Боттас — 203. 3. Ферстаппен— 181. 4. Феттель — 169. 5. Леклер —- 157. 6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 65. 7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 58. 8. Квят — 33. 9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 31. 10. Элбон — 26.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 471 очко. 2. Ferrari — 326. 3. Red Bull — 254. 4. McLaren — 82. 5. Toro Rosso — 51. 6. Renault — 43. 7. Racing Point — 40. 8. Alfa Romeo — 32. 9. Haas — 26. 10. Williams — 1.
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