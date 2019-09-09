Из-за вбросов на двух участках в Орловской области отменят результаты выборов

Итоги выборов на двух участках - в Хотынецком (УИК №722) и Залегощенском (УИК №302) районах Орловской области - будут отменены из-за вбросов. Об этом сообщила председатель облизбиркома Людмила Маркина. «Информация поступила на горячую линию, проверяем, принимаем меры. Сейчас этим занимается нижестоящая комиссия»,– пояснила она “Ъ”.

Ранее видеозапись вброса на участке №722 на своей странице в Facebook опубликовал координатор «Открытой России» Сергей Носов. На ней видно, как за несколько минут до закрытия участка некая женщина берет у работника комиссии бюллетень, заходит с ним за шторку, а после проходит к урне. На одной из камер отчетливо видно, как в урну друг за другом падают несколько бюллетеней, несмотря на попытки женщины скрыть манипуляции.

8 сентября в Орловской области прошли довыборы в Госдуму по одномандатному округу. После обработки 40,47% протоколов лидирует ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко с 51% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Иван Дынкович с 16,1%. Явка на 18:00 составляла 39%.

Подробнее о том, где и кого выбирали 8 сентября в макрорегионе,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Андрей Прах