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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

После обработки более 1% голосов Александр Беглов набирает 76,09%

После подсчета 1,19% голосов избирателей самовыдвиженец Александр Беглов набирает 76,09%. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, у нее пока 11,29% голосов. На третьем месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 10,47% голосами. Об этом сообщает телеканал «78».

Явка, по состоянию на 18:00 (данные ЦИК), составила 23,69%.

Напомним, что по данным общественного объединения наблюдателей «Голос», на выборах в Петербурге были зафиксировано 276 нарушений.

В России подводят итоги единого дня голосования

В России подводят итоги единого дня голосования

В России завершился единый день голосования. В 85 субъектах РФ 8 сентября прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. В ходе выборов Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в день тишины, что, по мнению ведомства, «можно расценить как вмешательство в суверенные дела России». Как идет подсчет голосов и кто лидирует на выборах — в онлайн-трансляции “Ъ”.

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