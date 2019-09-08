После обработки более 1% голосов Александр Беглов набирает 76,09%

После подсчета 1,19% голосов избирателей самовыдвиженец Александр Беглов набирает 76,09%. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, у нее пока 11,29% голосов. На третьем месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 10,47% голосами. Об этом сообщает телеканал «78».

Явка, по состоянию на 18:00 (данные ЦИК), составила 23,69%.

Напомним, что по данным общественного объединения наблюдателей «Голос», на выборах в Петербурге были зафиксировано 276 нарушений.