Кандидаты на миллиард

Кандидаты в депутаты Госсовет Татарстана по одномандатным округам оказались значительно богаче, чем выдвиженцы по партийным спискам. Как выяснил «Ъ-Казань», совокупный доход 230 одномандатников превысил 1,2 млрд руб. Самыми богатыми оказались кандидаты «Единой России» и близкие к ним самовыдвиженцы, в основном действующие депутаты Госсовета. На них пришлось около 1 млрд руб.

По подсчетам «Ъ-Казань», совокупный доход кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана по 50 одномандатным округам превысил 1,2 млрд руб. Всего в выборах участвовали 230 таких кандидатов. Однако не все территориальные комиссии опубликовали их декларации. Часть сведений «Ъ-Казань» собрал из других открытых источников.

Самые богатые кандидаты участвовали в выборах от «Единой России». Партия власти выдвинула своих представителей в 41 округе. За 2018 год они в совокупности заработали почти 930 млн руб., или 22,7 млн руб. в среднем на одного человека. Самым состоятельным единороссом оказался директор ООО «Строительно-монтажное управление 88» и действующий депутат думы Казани Илья Вольфсон (участвовал в выборах в Пионерском округе). Он указал в декларации доход в размере 263,9 млн руб. У господина Вольфсона 53 земельных участка в Татарстане и Марий Эл, семь домов, три квартиры, дача. Кроме того, ему принадлежат семь нежилых помещений, дом охранника с пристроем и 34 садовых дома. В автопарке—Mercedes-Benz и два прицепа.

На втором месте среди самых богатых единороссов — председатель Совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин (Лаишевский округ). Он получил в прошлом году 98,4 млн руб. Заместитель гендиректора «Татнефти» Рустам Халимов (Альметьевский округ) заработал 49,8 млн руб., председатель совета директоров «Ядран-Ойл» Ирек Салихов (Юго-Восточный округ) — 49,3 млн руб., директор по инфраструктурному развитию ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев (Алексеевский округ) — 39,4 млн руб. Доход еще одного заместителя гендиректора «Татнефти» Рустама Мухамадеева (Азнакаевский округ) составил почти 37 млн руб., гендиректора «Эссен продакшн АГ» Леонида Барышева (Боровецкий округ) — 35,8 млн руб., гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Азата Бикмурзина (Бызовский округ) — 33,7 млн руб. Стоит отметить, что все они действующие депутаты Госсовета. Кандидат в Чистопольском округе, директор ООО «Энергостройсервис» Халит Гарифуллин (сейчас является депутатом горсовета Чистополя) задекларировал 29,5 млн руб., кандидат в Высокогорском округе, гендиректор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин — 26,4 млн руб.

Самовыдвиженцы в совокупности заработали более 170 млн руб. При этом самыми состоятельными оказались те, кто состоит в «Единой России» и также являются депутатами Госсовета. Среди них глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов (Волжский округ). Он задекларировал 33,1 млн руб. Гендиректор АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамил Ягудин (Гаязовский округ) получил 27,8 млн руб. Заместитель гендиректора КамАЗа по безопасности Ильдар Шамилов (Вахитовский округ) — 15,3 млн руб. Глава «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов (Зареченский округ), который заработал 25 млн руб., в «Единой России» не состоит, но является членом фракции партии власти в Госсовете.

Среди представителей других партий самые состоятельные одномандатники у «Справедливой России» и ЛДПР. Так, например, кандидат справороссов в Прибрежном округе, владелец медицинского бизнеса (ООО ИВЦ «Анатомика») Альмир Михеев заработал в прошлом году 41,3 млн руб. При этом в его округе «Единая Россия» своего кандидата выдвигать не стала. Предприниматель Валерий Алейников (кандидат ЛДПР в Заинском округе) задекларировал 26,5 млн руб. Директор девелоперской компании АМИ, бывший справоросс, а ныне кандидат ЛДПР в Менделеевском округе Эдуард Шарафиев указал 11,1 млн руб. (в его округе также не было выдвиженца от «Единой России»).

Все одномандатники КПРФ в совокупности заработали чуть более 20 млн руб. При этом самым богатым оказался депутат думы Казани, заведующий кафедрой туризма Казанского государственного университета культуры и в прошлом член регионального штаба ОНФ Фадбир Сафин (Шаляпинский округ). Он заработал 5,4 млн руб.

Среди кандидатов в округах есть те, кто вообще не указал какого-либо дохода. У «Единой России» самым бедным кандидатом стал директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов с доходом 1,1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Казань», согласно данным ЦИКа, кандидаты в депутаты Госсовета по партийным спискам задекларировали за прошлый год чуть более 0,5 млрд руб. (всего 200 человек). Таким образом, совокупный заработок всех претендентов на кресла в парламенте составил более 1,8 млрд руб.

Кирилл Антонов