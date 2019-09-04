Госсовет станет беднее

В Госсовет Татарстана по итогам выборов 8 сентября попадут далеко не самые богатые люди республики. Согласно данным ЦИКа, 200 претендентов по партийным спискам задекларировали за прошлый год чуть более 0,5 млрд руб. Однако на предыдущих выборах «совокупный заработок» кандидатов по спискам превышал 1 млрд руб. Среди нынешних претендентов есть те, кто за год смог заработать лишь 50 копеек. Самые богатые кандидаты ожидаемо оказались в рядах «Единой России», но и среди них есть те, кто живет на среднюю зарплату в регионе.



ЦИК Татарстана опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госсовета республики, выдвинутых в составе списков политических партий. Как подсчитал “Ъ”, в совокупности 200 выдвиженцев от семи партий заработали за 2018 год 525 млн руб.

Самый «богатый» список кандидатов у «Единой России». Вместе 55 ее представителей получили за прошлый год более 387 млн руб., или 7,3 млн руб. на одного человека в среднем. Самым состоятельным кандидатом стал глава холдинга «Ак барс», действующий депутат Иван Егоров. Он задекларировал 68,8 млн руб. У господина Егорова три земельных участка, дом, две квартиры (в Москве и Татарстане). В списке партии власти кандидат находится на считающемся проходным 21-м месте. В случае избрания Иван Егоров будет самым богатым депутатом Госсовета из числа избранных по партспискам.

Среди других успешных единороссов — гендиректор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев (заработал 45,3 млн руб., в партсписке на 44-м месте), основательница сети «Бахетле» Муслима Латыпова (заработала 38,8 млн руб., в списке на 19-м месте), директор ООО «Сервис-Агро» Габделхай Каримов (29,9 млн руб., в списке на 33-м месте) и нынешний спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который возглавляет республиканский список единороссов (за год получил 20,7 млн руб.) Из информации ЦИКа следует, что господин Мухаметшин не только получает зарплату в парламенте, но имеет доходы от вкладов в банках, а также от акций «Татнефти» и «Газпрома».

Второй номер в списке «Единой России», руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин задекларировал 7,1 млн руб. Доходы основательницы сети частных детских садов «Бала-сити» Альбины Насыровой, которая идет третьей, оказались весьма скромными: за прошлый год она смогла заработать лишь 656 тыс. руб. В списке «Единой России» лишь двое кандидатов оказались беднее госпожи Насыровой. В их числе местный лидер «Молодой гвардии» Динар Бариев (доход — 572 тыс. руб.), который получил непроходное 54-е место. Самым бедным кандидатом единороссов стал глава торгового дома «Цеолиты Поволжья» Фаниль Багаутдинов. За прошлый год он заработал 459 тыс. руб. То есть в среднем он получал в месяц 38,3 тыс. руб., что ниже средней зарплаты по Казани в 2018 году (46,3 тыс. руб.). В партсписке господин Багаутдинов занял 32-е место.

Списки остальных шести партий даже в совокупности в разы «беднее» единороссов. Так, 30 кандидатов КПРФ задекларировали за прошлый год лишь 24,5 млн руб., или в среднем 816 тыс. руб. на человека. Самым богатым оказался заведующий кафедрой туризма Казанского государственного института культуры и депутат думы Казани Фадбир Сафин. Он задекларировал 5,4 млн руб. Господин Сафин занимает пятое место в списке коммунистов. У первого секретаря татарстанского отделения КПРФ, главы фракции коммунистов в Госсовете Хафиза Миргалимова доход 3 млн руб., у его заместителя Артема Прокофьева — 2,8 млн руб. Самым бедным кандидатом КПРФ оказалась бывший директор УК «Авангард», а ныне временно безработная Татьяна Мухина. За 2018 года она смогла заработать лишь 50 копеек. При этом у нее есть квартира и Toyota Fortuner.

Однако самый бедный кандидат (если не считать тех, кто вообще не указал какие-либо доходы) оказался в списке «Справедливой России». Директор ООО «Берег» Алсу Сафина задекларировала 36 копеек. В среднем же кандидат-справоросс зарабатывает 562 тыс. руб. в год. А совокупный доход 44 кандидатов партсписка составил 24,7 млн руб. (“Ъ” не учитывал доходы Татьяны Шабаевой и Рафаэля Галеева, которых позднее исключили из списка). Самым богатым кандидатом оказалась юрисконсульт татарстанского отделения партии Елена Сбитнева (задекларировала 3,7 млн руб.). Лидер местных партийцев Рушания Бильгильдеева, которая возглавляет список, заработала 2,2 млн руб.

Список ЛДПР «заработал» 41,5 млн руб., из которых 26,5 млн руб. — доход индивидуального предпринимателя Валерия Алейникова. Лидер списка, глава отделения партии Владимир Сурчилов какие-либо доходы не указал. Его заместитель, второй номер в списке, Марсель Габдрахманов заработал за прошлый год лишь 300 тыс. руб.

Из непарламентских партий самой богатой оказалась Партия роста бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. 12 кандидатов в совокупности задекларировали 41,8 млн руб., или 3,5 млн руб. в среднем на человека. В том числе лидер списка депутат горсовета Набережных Челнов от «Единой России» Олег Коробченко — 1,4 млн руб.

Десять кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получили лишь 2,6 млн руб., в том числе лидер списка Виталий Смирнов — 186 тыс. руб. Девять кандидатов «Коммунистов России» задекларировали 2,5 млн руб., глава отделения Альфред Валиев — 188 тыс. руб.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. По партийным спискам избираются 50 депутатов. Еще столько же — в одномандатных округах.

Накануне предыдущих выборов кандидаты в партийных списках отчитывались о совокупном заработке в 1 млрд руб. (из них 750 млн руб. приходилось на представителей “Единой России”). Таким образом, в этот раз претенденты на кресла в Госсовете оказались в среднем в два раза беднее. “Ъ” сообщал, что в списки «Единой России» в этом году не включили самых богатых депутатов республики: Анастасию Колесову, Вячеслава Зубарева, Альберта Фахрутдинова, Наиля Маганова, Равиля Зиганшина. Впрочем, как правило, наиболее богатые кандидаты идут по одномандатным округам. Данные об их доходах пока опубликовали не все окружные комиссии.

Кирилл Антонов